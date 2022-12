Gentiloni: "Per affrontare le emergenze consolidare relazioni con Paesi del Mediterraneo e Africa"

All’ottava edizione dei Med-Mediterranean Dialogues, conferenza promossa dal ministero degli Esteri e Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) in corso a Roma e dedicata al Mediterraneo allargato, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento, tocca i temi più urgenti che preoccupano l’Italia e l’Europa.

"Le relazioni con i Paesi del Mediterraneo e dell'Africa per l'Ue rappresentano il futuro, per questo dobbiamo avere una visione che affronti non solo le emergenze, per esempio la crisi alimentare e quella energetica, ma che preveda investimenti strategici come Unione e non come singoli Stati membri", ha detto Gentiloni.

"L'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, soprattutto sui prezzi dell'energia e sull'inflazione, è stato enorme e noi lo misuriamo dal punto di vista europeo, ma a livello globale è ancora più grande", ha spiegato Gentiloni. "Nell'area Mena, del Medio Oriente e del Nord Africa, non ho visto mai così tanta richiesta di aiuto. Il Nord Africa e l'Africa in generale è in cerca di futuro non di soluzioni emergenziali", ha aggiunto il commissario europeo all’Economia.

Per quanto riguarda l'Unione europea, ha sottolineato Gentiloni, la "vera sfida storica" che aspetta l’Ue è rappresentata dalla transizione green e dalla rivoluzione digitale e "prima ne diventiamo consapevoli meglio sarà".

''Cambierà il modo in cui ci muoviamo, come consumiamo, come mangiamo, come produciamo''. Per aggiungere l'obiettivo, prosegue, ci sarà ''bisogno di cambiare le abilità dei lavoratori".