Gli Stati Uniti chiedono il rilascio delle persone arrestate durate le proteste in Iran

Gli Stati Uniti hanno esortato le autorità iraniane a rilasciare incondizionatamente tutte le persone imprigionate per aver partecipato a proteste contro il governo, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. "Chiediamo il rilascio incondizionato di tutte le persone imprigionate in Iran per aver esercitato pacificamente le loro libertà", ha twittato Price aggiungendo che la comunità internazionale continua a sostenere le "coraggiose donne iraniane" con l'espulsione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CSW).



Deputata Gb esorta britannici a lasciare l'Iran

La presidente della commissione per gli affari esteri britannica Alicia Kearns ha esortato i cittadini del Regno Unito a lasciare l'Iran dopo l'arresto di persone "legate alla Gran Bretagna". Lo riferisce il Guardian. La diplomazia britannica ha chiesto chiarimenti a Teheran dopo che ieri il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani ha indicato l'arresto di cittadini con doppia nazionalità, legati al Regno Unito, mostra il ruolo distruttivo di Londra nelle proteste in Iran. "L'Iran ha dimostrato che arresterà volentieri chiunque abbia la doppia cittadinanza. Se fossi un britannico con doppia cittadinanza in Iran me ne andrei assolutamente perché l'evidenza è che li useranno in qualsiasi partita a scacchi possibile e faranno una brutale repressione", ha detto Kearns.