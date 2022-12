Il dolore della figlia di Mihajlovic: il mio papà supereroe

"Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinisa Mihajlovic".

Inizia così il post straziante di una delle due figlie del grande campione morti ieri, per un recrudescenza del male - la leucemia - contro il quale si era battuto come un leone per quasi tre anni.