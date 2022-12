Il Guardian pubblica i dati di un Istituto britannico: "In Cina 9 mila morti al giorno per Covid"

In Cina è probabile che stiano morendo circa novemila persone al giorno a causa del Covid. Lo stima la società di ricerca britannica Airfinity, che appena pochi giorni fa aveva parlato di cinquemila morti al giorno. I decessi in Cina dal primo dicembre potrebbero aver raggiunto quota 100 mila per un totale di oltre 18 milioni di contagi, ha aggiunto la società. Prevedendo un picco di nuovi casi il 13 gennaio: 25.000 al giorno. Lo riporta il Guardian.

Dal 7 dicembre le autorità di Pechino hanno riportato ufficialmente solo dieci morti a causa della pandemia. Nettamente più basse anche le cifre ufficiali sui contagi diffuse da Pechino, che sono nell'ordine di qualche decina di migliaia ogni giorno, da quanto è stata abbandonata la politica dei tracciamenti di massa, ha ricordato il quotidiano britannico.

La Cina insiste però sul fatto che i dati pubblicati sui decessi da Covid-19 sono sempre stati trasparenti, come hanno riferito i media statali. Con "uno spirito di apertura", ha dichiarato un alto responsabile della Sanità durante un briefing con la stampa tenuto dal Consiglio di Stato cinese, secondo quanto riportato da Xinhua.