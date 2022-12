Il Parlamento europeo riconosce che "Holodomor" fu genocidio sovietico in Ucraina

“Holodomor”, fu genocidio sovietico in Ucraina. Così ha votato il Parlamento europeo che ha quindi riconosciuto come genocidio la carestia artificiale, nota come Holodomor, provocata dal regime sovietico in Ucraina nel1932-1933. Gli eurodeputati "condannano fermamente questi atti che causarono la morte di milioni di ucraini e invitano tutti i Paesi e le organizzazioni che non l'hanno ancora fatto a riconoscere l'Holodomor come genocidio", si legge in una nota. Il testo non legislativo è stato adottato con 507 voti favorevoli, 12contrari e 17 astensioni.

Nella risoluzione adottata, gli eurodeputati deplorano il fatto che, 90 anni dopo l'Holodomor, la Russia stia commettendo nuovi crimini in Ucraina. Il Parlamento afferma che "la normalizzazione e la glorificazione del regime totalitario sovietico e la rinascita del culto del dittatore sovietico Joseph Stalin hanno portato la Russia a essere oggi uno Stato sponsor del terrorismo" e condanna "gli orribili crimini russi perpetrati ancora una volta contro il popolo ucraino, come la distruzione mirata delle infrastrutture energetiche civili durante l'inverno".

La risoluzione accusa Mosca di minare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, cercando di eliminare il Paese come Stato nazionale e distruggendo l'identità e la cultura del suo popolo, e condanna il fatto che la guerra in corso abbia portato a una crisi alimentare globale. "La Russia sta distruggendo e saccheggiando le riserve di grano dell'Ucraina e continua a rendere difficile l'esportazione del grano ucraino verso i Paesi più poveri del mondo", ha evidenziato il Parlamento europeo.

Infine, l'Aula chiede all'Ue e ai Paesi terzi di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli eventi dell'Holodomor e sugli altri crimini commessi dal regime totalitario sovietico e alla Federazione Russa, in quanto principale successore dell'Unione Sovietica, di scusarsi per questi crimini.

"Mi congratulo con il Parlamento europeo per il riconoscimento dell'Holodomor come genocidio del popolo ucraino". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky su Twitter dopo l'annuncio della decisione da parte dell'Unione europea. "Sono grato alla presidente Roberta Metsola", scrive nel tweet, "agli eurodeputati e a tutta l'Europa unita per questa importante e giusta decisione", "spero in un ulteriore riconoscimento dell'Holodomor come genocidio da parte di tutti i Paesi civili del mondo".