Influenza: Iss, forte aumento casi, sono circa due milioni e mezzo gli italiani colpiti

L'influenza stagionale colpisce sempre più duramente, con numeri che non si vedevano dal 2009, la stagione della cosiddetta "Suina". Secondo l'ultimo rapporto InfluNet dell'Iss, relativo alla settimana 21-27 novembre, "cresce sensibilmente il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. “Si intensifica la circolazione dei virus influenzali, anche se a far crescere il numero delle sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane di sorveglianza, hanno concorso anche altri virus respiratori”, si legge nel report.

Nella 47ma settimana del 2022, infatti, l'incidenza è pari a 12,9 casi per mille assistiti (9,5 nella settimana precedente)". Sono oltre 2,5 milioni, per l'esattezza 2.552.400, gli italiani già colpiti dai virus influenzali, 761mila solo negli ultimi sette giorni (contro 563mila contagi della settimana precedente). Alla 47ma settimana non si erano mai registrati dati così alti, con un valore di incidenza già vicino, se non superiore, al picco (raggiunto però tra gennaio e febbraio) delle scorse stagioni influenzali. Aumenta l'incidenza in tutte le fasce di età, "ma risultano maggiormente colpite la fascia pediatrica in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l'incidenza è pari a 40,8 casi per mille assistiti (29,6 nella settimana precedente)".

In tre Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria) l'incidenza ha superato la soglia del livello di entità molto alta. Nel dettaglio, nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è di 40,79 casi per mille assistiti, nella fascia 5-14 anni è 25,02, nella fascia 15-64 anni è 10,10 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 5,04 casi per mille assistiti.

Nella mappa Influnet le tre regioni sono evidenziate con il colore rosso intenso. Le provincia di Bolzano, il Veneto e le Marche hanno una incidenza da rosso, poco sotto il livello di entità molto alta e a rischio di superarlo. Mentre tre Regioni (Campania, Calabria, Sardegna) non hanno attivato la sorveglianza Influnet.

Durante la settimana 47/2022 sono stati segnalati, attraverso il portale InfluNet, 855 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, tra i 717 analizzati, 275 (38,3%) sono risultati positivi al virus influenzale. In particolare, 274 sono risultati di tipo A (229 di sottotipo H3N2, 5 di sottotipo H1N1pdm09 e 40 non ancora sottotipizzati) e 1 di tipo B. Nell’ambito dei suddetti campioni analizzati, 29 (4%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, mentre 126 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 63 RSV, 36 Rhinovirus, 11 virus Parainfluenzali, 8 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 6 Adenovirus e 2 Metapneumovirus.