Leucemia, al via campagna Ail “La linea delle emozioni”

Dalla paura della diagnosi, per passare attraverso alla tenacia e al coraggio, fino alla speranza e alla gioia. Sono solo alcune delle emozioni che accomunano i pazienti ematologici quando si trovano a fare i conti con la malattia. L’ Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma ha deciso di dare voce a questi sentimenti, alle storie di pazienti, famiglie, caregiver che ogni giorno sono costretti ad affrontare la sida più grande, quella con la leucemia linfatica cronica. Nasce da qui il progetto “La linea delle emozioni”, la campagna promossa da AIL e che sostiene i pazienti lungo tutto il percorso di cura, dalla diagnosi alla terapia.

Il progetto

“Tra le mission della nostra Associazione c’è sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta sui tumori del sangue per non far sentire mai soli i pazienti durante tutto il loro percorso di cura - spiega Pino Toro, presidente nazionale AIL - Questo progetto nasce proprio con l’idea di creare un momento per accogliere le emozioni di pazienti e caregiver, spesso famigliari, che si trovano ad affrontare quotidianamente una malattia del sangue cronica e di unire metaforicamente, più storie trasformandole in un unico nastro che le percorre e dà loro voce e forza. Perché nessuno si senta più solo nel percorso della malattia e perché ognuno racconti un comune percorso di speranza e fiducia nel futuro della ricerca scientifica", continua Toro.

Oggi, il nastro de “La linea delle emozioni” è un’installazione che si trova ai piedi della scalinata della Galleria Nazionale d’Arte moderna e contemporanea di Roma. Su ogni lato del totem è presente un QR-code per scoprire tutte le storie raccontate dai protagonisti del progetto.

"Il progetto è nato dall’esigenza delle persone che convivono con la malattia, dalla necessità di chiarezza, dal bisogno di essere ascoltati – spiega Felice Bombaci, coordinatore nazionale dei gruppi AIL pazienti -Il lungo nastro rosso realizzato con le emozioni dei pazienti vuole ribadire che non siamo noi la nostra malattia, il paziente deve essere visto e considerato nella sua globalità di persona, con i sentimenti, le relazioni, gli impegni, i sogni, gli obiettivi di vita, presente, passata e futura".