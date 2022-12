Maturità 2023, Valditara: "L'esame si svolgerà come prima della pandemia"

L'esame di maturità tornerà a essere quello che c'era prima della pandemia. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in un'intevista alla Stampa. Si riparte dunque dalla legge del 2017: "È la legge in vigore - ha ricordato il ministro -. Prima di decidere ho sentito esperti e addetti ai lavori. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se dovesse funzionare male, si interverrà, ma l'idea che si cambi la maturità solo per mettere un timbro trovo sia inappropriata".

Dunque: due prove scritte e un colloquio orale, commissione mista con tre membri esterni, tre interni e un presidente.

Sull'orale, il ministro ha annunciato una circolare su come andrà svolto il colloquio interdisciplinare: "Deve valorizzare le competenze e verificare la capacità di fare collegamenti tra le materie. Non deve esserci l'interrogazione in italiano, in greco o in matematica".

Ci sarà una novità per quanto riguarda i Pcto (l'ex alternanza scuola-lavoro) che non saranno più condizione per l'ammissione all'esame di Stato. “Sono fondamentali soprattutto per gli indirizzi tecnico professionali”, spiega Valditara, “ma la normativa prevede un monte ore che molti non hanno potuto rispettare per via del Covid”.

Ci saranno le prove Invalsi, non una “valutazione delle competenze” ai fini del giudizio, ma una raccolta di dati importanti a fini statistici "per comprendere le competenze acquisite dalla comunità scolastica, non dai singoli".

Infine i consigli del ministro per i maturandi: “Leggere libri e giornali, partecipare e essere informati sulla vita pubblica e su ciò che accade nella società”.