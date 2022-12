'Ndrangheta, estorsioni a Manhattan: 18 arresti di Polizia italiana ed Fbi

Ordinavano ”cornetti" al bar, ma era un codice per estorcere denaro a New York: un filo rosso che dalla Calabria, arriva fino ad imprenditori di Manhattan , nella Grande Mela: estorsioni segnalate due anni fa dall 'Fbi americano, che hanno portato a 18 arresti tra Rocca di Neto (Crotone) e gli Stati Uniti. Tra i reati contestati: associazione di tipo mafioso finalizzata al narcotraffico, estorsione aggravata dal metodo mafioso nonchè porto e detenzione illegale di armi e munizioni. Duecento gli agenti impegnati all'alba nell'operazione, coordinata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

I ricavi delle attività estorsive, servivano per alimentare una cassa comune gestita dal capo famiglia, con la spartizione dei proventi illeciti divisa "in base a precisi accordi e sulla base dello spessore criminale dei destinatari ".

Il "vocabolario strategico" imposto alle vittime Le estorsioni attraverso un "meccanismo ben oliato, dissimulato da normali pratiche commerciali e dall'utilizzo di un vocabolario strategico imposto alle vittime", per segnalare la disponibilità al pagamento della mazzetta: ad ogni inizio del mese venivano "ordinati dei cornetti al bar", gestito dalla famiglia Corigliano . In una di queste occasioni la Polizia giudiziaria, immediatamente dopo la consegna dei cornetti, aveva effettuato un controllo dell'auto dove viaggiavano gli indagati, trovando 2.000 euro in contanti.

“Sempre più soldi della mafia, ripuliti all'estero”

"Consolidata tendenza delle mafie ad investire nel commercio massivo di droga e nella gestione diretta di diverse piazze di spaccio, in grado di produrre somme enormi che poi vengono inserite in un complesso circuito internazionale di ripulitura del denaro che vede il protagonismo di facilitatori, riciclatori con ritorni in ricchezza per le organizzazioni criminali mafiose italiane ammontanti a svariati milioni di euro", ha concluso Messina.