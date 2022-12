Pacco regalo ricevuto in Ucraina esplode in una stazione di polizia in Polonia, 2 feriti

Un pacco bomba travestito da pacco regalo, probabilmente con tanto di nastri e fiocco, solo per un caso fortuito non ha trasformato in tragedia il momento della sua apertura. È accaduto a Varsavia, in Polonia, nel quartier generale della “policja”, la polizia polacca.

Il regalo era stato ricevuto da un comandante di polizia polacco durante una recente visita in Ucraina. La notizia è stata diffusa in modo ufficiale tramite una dichiarazione del ministero degli Interni polacco, aggiungendo che l'esplosione è avvenuta mercoledì mattina alle 7.05 e ha causato ferite minori al comandante e ad un dipendente civile. Non è stato specificato come fosse confezionato il regalo, né che aspetto avesse. Al momento si ignorano anche le generalità di chi ha materialmente consegnato bomba sotto forma di regalo.

Il comandante destinatario del regalo esplosivo aveva incontrato i leader della polizia ucraina e del servizio di emergenza domenica e lunedì scorsi. Ora si trova in ospedale per essere tenuto sotto osservazione. In seguito all'esplosione, "la parte polacca ha chiesto alla parte ucraina di fornire le spiegazioni del caso", fa sapere il Ministero.