Il Parlamento europeo destituisce Eva Kaili dalla vicepresidenza. Sequestrati 1,5 milioni di euro

Il Parlamento europeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Pe dell'eurodeputata greca Eva Kaili. L' aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come previsto dal Parlamento. Un solo contrario e due astenuti. Il voto si è svolto per appello nominale sotto richiesta dei gruppi S&d, The Left e Id, fanno sapere dagli uffici del Parlamento europeo. All'analisi dei voti risulta che a votare contro sia stato Mislav Kolakušić, croato dei non iscritti. Si sono invece astenuti l'olandese di Ecr, Dorien Rookmaker, e il tedesco di Id, Joachim Kuhs. La conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, riunitasi stamane, aveva scelto di attivare l'articolo 21 del regolamento dell' Eurocamera per rimuovere dalla carica di vicepresidente l'eurodeputata greca, Eva Kaili, coinvolta nello scandalo Qatargate. A comunicarlo l'ufficio di presidenza dell'Eurocamera dopo una riunione che si è estesa ben oltre le aspettative rimandando il lavori della plenaria stessa. "La conferenza dei presidenti ha deciso all'unanimità di dare il via alla procedura dell'articolo 21 per la decadenza della vice presidenza di Eva Kaili. E la plenaria la voterà a mezzogiorno. Per l'autorizzazione servono i due terzi dei membri del Parlamento", aveva annunciato in aula la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Scioccati e profondamente preoccupati per quanto accaduto e dalle rivelazioni sulla corruzione e l'influenza criminale nei processi decisionali al Parlamento europeo", si legge nella dichiarazione congiunta dei capigruppo dell'Eurocamera dopo il voto. "Inizia oggi, con la cessazione anticipata dall'incarico della Vicepresidente coinvolta, un processo che continuerà con il rafforzamento delle norme del Parlamento sull'accesso ai suoi locali e sugli incontri. Garantiremo inoltre che il finanziamento di organizzazioni e persone con accesso al Parlamento sia completamente trasparente e monitorato", proseguono i capigruppo. "Il Parlamento continuerà a sostenere pienamente il lavoro della polizia e della magistratura per garantire che giustizia sia fatta", conclude la dichiarazione.

Sequestrati 1,5 milioni di euro in contanti Secondo i media belgi, che citano fonti della polizia federale, ammonta a oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate nel corso delle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri e dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, entrambi agli arresti per il Qatargate. Nel domicilio di Kaili viveva anche Francesco Giorgi, anche lui agli arresti. Il computo comprende anche i contanti trovati nella valigia che il padre di Kaili aveva con sé mentre stava lasciando un albergo di Bruxelles. Eva Kaili si dichiara "innocente", "non ha niente a che fare con finanziamenti dal Qatar", ha detto l'avvocato della donna Michalis Dimitrakopoulos, a Open Tv, riportano i media greci. “Questa è la sua posizione. Espressamente e categoricamente", ha aggiunto. Alla domanda se del denaro fosse stato scoperto a casa della sua assistita, l'avvocato ha detto: "Non confermo né smentisco, c'è riservatezza. Non ho idea se sia stato trovato denaro o quanto sia stato trovato". Intanto l'ex vicepresidente dell'Eurocamera è stata trasportata nelle scorse ore nel carcere di Haren, alla periferia nord-orientale di Bruxelles, non lontano dall'aeroporto internazionale di Zaventem. Il carcere di Haren è stato completato nei mesi scorsi ed è stato costruito per alleggerire il peso agli altri istituti della città. Può contenere oltre 1100 detenuti e, tra i suoi ospiti, annovera Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del commando dei terroristi dell'attentato al Bataclan. La procura belga, interpellata a riguardo, non ha voluto confermare se anche gli altri tre agli arresti - Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Niccolò Figà-Talamanca - si trovino nella stessa struttura.Tutti e quattro domani sono attesi per la prima udienza preliminare sul Qatargate.

Ap L'ufficio di Eva Kaili al Parlamento europeo