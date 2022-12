Ponte Morandi, mistero sul camion che trasportava droga: gli inquirenti smentiscono la 'ndrangheta

Questo il passaggio cruciale, che ha fatto drizzare le antenne e le orecchie degli inquirenti calabresi, ipotizzando la presenza di un furgone imbottito di quasi una tonnellata di droga, da destinare alla criminalità organizzata napoletana e che la ‘ndrangheta aveva recuperato e stava trasferendo in Calabria. Come infatti ha scritto il Gip della Procura reggina Vincenzo Bellini, “secondo quanto riferito, i soggetti dell'hinterland partenopeo avevano ingaggiato Palaia allo scopo di recuperare la sostanza in questione. E questi, con le proprie aderenze nel settore del recupero rottami , avrebbe potuto individuare e trasportare la carcassa”.

Sono giorni di contatti convulsi tra le Procure di Reggio Calabria , Genova e Latina . Al centro, la vicenda – per certi versi surreale, per altri decisamente improbabile – del camion frigo giallo che trasportava 900 chili di hashish e che, la mattina del 14 agosto 2018, sarebbe caduto dal Ponte Morandi al momento del tragico crollo (che causò la morte di 43 persone).

Ma qui cominciano gli “eppure”.

Eppure, tra i 25 veicoli – automobili, furgoni e altri mezzi – coinvolti nel disastro di quattro anni fa, non c’è mai stato un furgone giallo.

Eppure, analizzando le lamiere e i rottami delle auto accartocciate tra il cemento armato, i piloni e i tiranti della struttura collassata, di giallo c’era solo una macchina, una Opel corsa, custodita per due mesi in un deposito sotto sequestro giudiziario. L’auto, che viaggiava quasi in parallelo con il famoso camion della Basko rimasto in bilico a un passo dalla voragine (una delle immagini simbolo di quel dramma), cadde al suolo e fu schiacciata da un’altra macchina. Ma non era un furgone, appunto.

Eppure, ancora, né la Polstrada né la Guardia di Finanza né il custode giudiziale dei veicoli coinvolti, che hanno tutti preso parte all’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, hanno informazioni o dati su un eurocargo giallo con cella frigorifera. E questo perché, tra l’altro, i mezzi pesanti coinvolti nel disastro erano solo tre: un tir caricato con una bobina di acciaio; un altro camion, piombato nel greto del Polcevera; e un terzo, proveniente dalla Francia, che aveva al suo interno dei mobili.