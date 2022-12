L'Argentina si impone sull'Australia per 2-1. Albiceleste ai quarti contro l'Olanda venerdì 9

L'Argentina si qualifica ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022, dove affronterà l'Olanda il prossimo 9 dicembre. La nazionale Albiceleste supera 2-1 l'Australia in un match disputato all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Per la squadra di Scaloni a segno Messi al 35' e Alvarez al 57'; per gli “aussie” autogol di Fernandez al 77'. Tanto equilibrio e pochissime emozioni per oltre mezz'ora, poi sale in cattedra la Pulce e al primo tiro in porta l'Argentina va avanti: il numero 10 riceve da Otamendi e con un colpo da biliardo insacca all'angolino, dove Ryan non riesce ad arrivare.

Primo gol in una fase ad eliminazione diretta di un mondiale per Messi, che fa esplodere di gioia tutto il popolo argentino, diventando così il miglior marcatore della storia dell'Albiceste ai Mondiali (9 gol) alla millesima partita giocata in carriera.