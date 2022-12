Napoli, provincia d'Argentina: ai Mondiali nel segno di Maradona

Un matrimonio celebrato quasi 40 anni. Era il 1984. Quando dal Barcellona all'ombra del Vesuvio arrivò lo scugnizzo di Lanùs. A officiarlo, lui: Diego Armando Maradona.

Da allora Napoli e Argentina sono diventate gemelle. Quasi come se la città partenopea si fosse trasformata in una enclave “albiceleste” in territorio italiano.

Del resto, ha fatto storia – almeno quanto ha fatto discutere – la scelta di alcuni tifosi napoletani di schierarsi con l’Argentina quando, durante i Mondiali del 1990, la nazionale di Diego Armando Maradona affrontò l’Italia proprio in quello Stadio San Paolo che oggi porta il suo nome.

E questo legame lo si vede anche a Doha. Ancora una volta ieri sera, allo stadio Lusail, dove l’Argentina ha conquistato la finale dei Mondiali del Qatar vincendo 3-0 contro la Croazia.

In mezzo a una distesa “albiceleste” spiccava qua e là il colore azzurro. Magliette storiche, quella con scudetto e Coppa Italia realizzata con quel tessuto pesante che si usava allora, sul finire degli anni ’80.

Oppure le magliette più recenti. Quelle del Napoli che ha inseguito e sfiorato il sogno del terzo scudetto, come ora l’Argentina insegue la “tercera” Coppa del Mondo.