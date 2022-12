Corea del Sud e Portogallo agli ottavi, asiatici in festa. L'Uruguay batte il Ghana ma è out

Corea del Sud-Portogallo: in pochi avrebbero scommesso sul fatto che sarebbe stata la sfida tra le due qualificate agli ottavi. Nessun dubbio sui lusitani ovviamente, con 6 punti e il pass già in tasca. A far notizia è lo storico passaggio del turno degli asiatici che imponendosi per 2-1 sui rossoverdi hanno conquistato il ticket per il palcoscenico dei match che contano. Corea del Sud a quota 4, come l'Uruguay che batte 2-0 il Ghana. Stessi punti e anche stessa differenza reti; il criterio che premia gli asiatici è il numeri di gol: 4 contro 2.

Corea del Sud-Portogallo

Nel primo tempo la Corea del Sud tiene testa ai rossoverdi che passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con Ricardo Horta. Poco più di venti minuti dopo arriva il pareggio: corner mal deviato da Ronaldo con il pallone che vaga in area di rigore finchè Young-Gwon non la spinge dentro. Entrambe le nazionali non si risparmiano sul piano del gioco offrendo tante azioni pericolose fatte di uno-due veloci e traversoni da una parte all'altra del campo. Cristiano Ronaldo lotta su ogni pallone, ma non riesce a graffiare.

Nella ripresa gli asiatici non si rassegnano e arrivano a ribaltare il risultato a tempo scaduto, al 91esimo. Grande contropiede di Son sugli sviluppi di un corner del Portogallo; passaggio filtrante per Hwang Chan che nell'uno contro uno con Costa non sbaglia.

Una vittoria che per il CT Paulo Bento vale doppio: passaggio del turno e rivincita contro la sua ex nazionale (fu allenatore del Portogallo dal 2010 al 2014 e rimpiazzato proprio da Fernando Santos). La Corea del Sud dovrà attendere gli ultimi match del Gruppo G per scoprire il suo avversario agli ottavi che, con molta probabilità, sarà proprio la Seleçao del Brasile.