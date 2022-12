Mondiali di calcio, i look dei tifosi: vestiti e colori tra polemiche e festa

I tifosi provenienti da ogni parte del mondo sono, insieme ovviamente alle squadre in gara, i protagonisti principali anche dei Mondiali di calcio che si stanno disputando in Qatar. Dagli accessori arcobaleno indossati in solidarietà con la causa LGBTQ in un paese che criminalizza l'omosessualità ai copricapo locali sfoggiati per le strade del piccolo emirato, la creatività dei fan del calcio ha attirato polemiche o suscitato ilarità tra la gente del posto, guadagnando in ogni caso gli scatti dei fotografi.

Ap Tifosi della Francia ai Mondiali in Qatar

Tra i capi preferiti dagli stranieri e tra i più ricorrenti sugli spalti ci sono senza dubbio il ghutra, la khefia, e la lunga tunica bianca indossata dagli uomini in tutta la penisola arabica. Gli stretti vicoli del Souq Waqif di Doha brulicano di venditori che offrono i tipici copricapo locali nei vari colori che riprendono quelli delle nazioni in gara: il verde e giallo per i tifosi brasiliani, il bianco e il verde del Messico. "Volevo immergermi nella cultura. È divertente provare cose nuove", dice Ricardo Palacios, 41 anni, venezuelano, con indosso un copricapo a scacchi bianchi e rossi. “Finora l'unica lamentela da parte della gente del luogo”, ha aggiunto Palacios, è che "non so come metterlo nel modo giusto".

Ap Tifosi del Canada ai Mondiali in Qatar

Nel mercato di Doha, i locali affermano di non essere affatto infastiditi dalle decine di tifosi vestiti con l'abito nazionale. “E' un po' come quando gli arabi vanno in Europa e mettono i jeans”, spiega qualcuno. "Cerchiamo sempre di adattarci ai costumi e alle tradizioni del paese ospitante".

Ap Tifosi del Giappone ai Mondiali in Qatar

Tra le tifoserie più scatenate ci sono gli insospettabili del Giappone che, oltre a “omaggiare” la moda locale, portano un po' di Sol Levante in Qatar con coreografie spettacolari e riferimenti al mondo dei manga.

A non essere stati apprezzati sono stati altri look, in particolare i costumi da crociato dei tifosi inglesi, respinti dalla sicurezza all'ingresso dello stadio e condannati anche dalla Fifa. Ma il più grande punto critico del torneo finora è stato l'abbigliamento arcobaleno e altri accessori multicolori. Dopo il divieto per le squadre di indossare i bracciali “One Love”, molti supporter hanno denunciato di essere stati bloccati a causa del look arcobaleno. Né la polemica si è smorzata dopo l'intervento della Fifa e le rassicurazioni perché episodi del genere non si ripetano più. Durante Portogallo-Uruguay al Lusail Stadium, il pescarese Mario Ferri, non nuovo a queste “imprese”, è riuscito a eludere la sorveglianza ed è entrato di corsa sul terreno di gioco sventolando una bandiera con i colori dell'arcobaleno e indossando una maglia con la scritta 'Respect for iranian women'.

I supporter gallesi hanno assistito alla partita contro l'Iran indossando oltre alla maglia della nazionale anche cappellini multicolore dopo che gli stessi erano stati sequestrati, solo alle tifose, in occasione della partita d’esordio contro gli Stati Uniti.

Ap Tifosi del Galles ai Mondiali del Qatar