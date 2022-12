Torna in patria dal Qatar la salma del giornalista Grant Wahl, ancora non chiarite cause della morte

La salma del giornalista sportivo Grant Wahl, deceduto il 10 dicembre in Qatar mentre seguiva i Mondiali, è rientrata assieme ai suoi effetti personali negli Stati Uniti. Lo ha riferito il Dipartimento di Stato. L'arrivo è avvenuto stanotte all'aeroporto John F. Kennedy di New York. Ad accompagnare la salma di Wahl, un funzionario consolare dell'ambasciata Usa a Doha. Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che gli Stati Uniti non hanno motivo di credere che la morte di Wahl sia stata causata da procedure scorrette e ha elogiato le autorità del Qatar per aver collaborato pienamente con l'ambasciata nell'organizzare il rimpatrio. "Non abbiamo visto alcuna indicazione di 'gioco scorretto' o qualcosa di nefasto a questo punto", ha detto Price ai giornalisti.

Aveva 48 anni Grant Wahl ed era uno dei più noti giornalisti sportivi statunitensi. La sua morte ha sconvolto il mondo dello sport americano, Wahl si trovava allo stadio per seguire la partita Olanda-Argentina venerdì sera.

Era nella sala stampa quando, all’inizio dei tempi supplementari, si è sentito male: è morto dopo un lungo tentativo di rianimazione e dopo essere stato portato in ospedale, per cause ancora da chiarire.

Il suo agente, Tim Scanlan, ha dichiarato che da alcuni giorni non riusciva a dormire bene. Era certamente sovraccarico di lavoro. Stava realizzando servizi per la tv e anche podcast. Per molto tempo aveva collaborato alla nota rivista Sports Illustrated, e soprattutto per questo si era ritagliato il ruolo di esperto giornalista di calcio.

Le sue foto con la maglietta arcobaleno, indossata in occasione della prima partita dei Mondiali per sostenere i diritti delle persone LGBTQIA+ sta facendo il giro del web. Per poter entrare con quella maglietta aveva raccontato di aver avuto un aspro confronto con gli steward della FIFA e infine aveva ottenuto di poterla tenere addosso.