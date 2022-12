Qatargate, Le Soir: "Giorgi ha confessato, gestiva i contanti"

Un'inchiesta di cui i principali indagati (all'inizio quattro) rischiano di essere solo una punta di un iceberg, un terremoto nel cuore delle istituzioni europee. Secondo i media greci potrebbero essere più di 60 gli eurodeputati finiti nell'inchiesta della giustizia belga nel cosiddetto Qatargate. Mentre filtrano da quotidiani indiscrezioni sugli interrogatori in corso: Francesco Giorgi avrebbe confessato, gestiva i contanti. L'assistente dell'Unione europea (compagno dell'eurodeputata greca Eva Kaili e uno dei quattro arrestati nell'inchiesta della procura belga) davanti agli inquirenti belgi "avrebbe confermato di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar, allo scopo di interferire e condizionare gli affari europei". Così il quotidiano francofono belga Le Soir, in base a documenti visionati.

Lo stato delle indagini L'ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, arrestati venerdì nell'ambito del caso di corruzione che ha investito il Parlamento europeo, resteranno detenuti per almeno un mese. Uscirà dal carcere invece Nicolò Figà-Talamanca, per il quale è stato disposto il regime di sorveglianza con braccialetto elettronico. È l'esito dell'udienza tenuta ieri al Tribunale di Bruxelles, chiamato a decidersi sulle misure di custodia cautelare. Il fascicolo di Eva Kaili, vice presidente destituita del Parlamento europeo, è stato invece rinviato al 22 dicembre perché, riferiscono i legali della deputata a Politico.eu, nella prigione dov'è detenuta è in corso uno sciopero e pertanto non è stato possibile condurla davanti alla Corte.

Risoluzione al Parlamento Ue: "Sospendere lavori relativi al Qatar"

Intanto, all'Europarlamento è stata presentata una risoluzione, redatta da tutti i principali gruppi, per "sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e tutte le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state confermate o respinte". Il voto in plenaria è previsto per oggi, giovedì.