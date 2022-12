Reddito di cittadinanza: un milione di domande sono state accettate, 240mila respinte nel 2022

“Gli scenari di rischio elaborati e di relativi allarmi” attivati dall’Inps hanno permesso di individuare su circa 1.290.000 domande di Reddito di cittadinanza pervenute , nei primi dieci mesi del 2022, oltre 290.000 a rischio: 240.000 sono state respinte in automatico , per mancanza del requisito della residenza in Italia, oppure per omesse dichiarazioni relative alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare, o anche per false dichiarazioni. Si tratta del 18,6% delle domande , quasi un quinto, che sono state respinte prima che la prestazione potesse essere indebitamente percepita. Inoltre, 50.000 domande sono state sospese e sottoposte ad ulteriori controlli, pari al 3,8% delle istanze .

Il sistema dei controlli risulta particolarmente complesso per il grande numero di Amministrazioni coinvolte e per la tempistica da rispettare per la verifica dei requisiti. L’Inps ha attuato un “sistema di controlli centralizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, affiancato da verifiche ex post a cura delle sedi territoriali sulla veridicità delle dichiarazioni”, spiega l’Istituto di previdenza sociale nazionale.

Inoltre, si legge nel comunicato stampa, “l’Inps ha intensificato i controlli ex ante nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Pertanto, il sistema dei controlli è stato progressivamente rafforzato con l’obiettivo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, verificando preventivamente le informazioni in possesso dell’Inps e di altre amministrazioni pubbliche, e anticipando i controlli anche in ottica ‘antifrode’. Sono stati, inoltre, individuati scenari di ‘rischio potenziale’ predefiniti, incrociando le dichiarazioni presenti nelle domande di RdC e nelle relative Dichiarazioni Sostitutive Uniche con i dati e le informazioni presenti nei propri archivi”.

In particolare, i principali scenari di rischio riguardano:

mancanza del requisito della residenza in Italia; false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; false dichiarazioni circa la composizione del nucleo familiare; eventuale titolarità di imprese e/o di qualifiche/cariche sociali da parte dei componenti il nucleo familiare richiedente il beneficio (quest’ultimo scenario di rischio è stato da poco introdotto, in stretta collaborazione con le forze dell’Ordine).

Quando i sistemi dell’Inps rilevano questi indicatori di rischio, le domande vengono immediatamente respinte, o sospese in via preventiva rispetto al pagamento del beneficio nei casi in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti.