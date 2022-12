Suicidio assistito, morto il 44enne malato di sclerosi. Il suo messaggio: "Raggiunto il mio sogno"

E' morto giovedì con il suicidio assistito in una clinica in Svizzera, Massimiliano, il 44enne toscano, da 6 anni malato da sclerosi multipla, che lunedì aveva lanciato un appello per essere aiutato a morire nella propria casa, in Italia.

"Sono quasi completamente paralizzato e faccio fatica anche a parlare. Da un paio di anni siccome non ce la faccio più" ho iniziato "a documentarmi su internet su metodi di suicidio indolore", e "finalmente ho raggiunto il mio sogno. Peccato che non l'ho raggiunto in Italia, ma mi tocca andare all'estero": "Perché non posso farlo qui in Italia? A casa mia, anche in un ospedale, con i parenti, gli amici" vicino. "No, devo andarmene in Svizzera. Non mi sembra una cosa logica questa": "Sono costretto ad andarmene via, per andarmene via". Queste le parole di Massimiliano nell'ultimo video messaggio.