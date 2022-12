Tensioni in Val di Susa: No Tav scagliano pietre, la polizia spara lacrimogeni - Video

Ci sono stati dei momenti di tensione tra manifestanti e forze di polizia nel primo pomeriggio di oggi in Val di Susa, dove i No Tav hanno manifestato nell'anniversario di quella che definiscono “liberazione di Venaus ”, ossia l'occupazione, nel 2005, del primo cantiere dell'infrastruttura, in seguito alla quale fu deciso un diverso tracciato per la nuova ferrovia destinata a collegare Torino e Lione a una velocità massima di 220 chilometri orari.

Proprio questa mattina è intanto iniziato lo scavo del tunnel di base nel Comune di Saint-Julien-Montdenis, in Francia. “Se ascoltassimo i professionisti del 'no' non faremmo nulla", invece "tireremo dritti come treni", aveva assicurato in mattinata il ministro italiano delle Infrastrutture Matteo Salvini, affermando di avere in programma "una riunione settimana prossima, il 13, e sarà italo-francese, interverrà il ministro francese, ci sarò io e un commissario europeo".

"Ancora una volta si usa la violenza per fermare il progresso del nostro Paese, e a finire nel mirino di sassi e petardi sono le forze dell'ordine, ai servitori dello Stato va la nostra solidarietà, per i violenti auspichiamo una ferma e severa condanna", ha twittato Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, poco dopo aver appreso degli scontri.