Verona, 13 arresti per l'agguato con bastoni alle auto dei tifosi del Marocco in festa

Sono complessivamente 13, tutti militanti nei gruppi dell'estrema destra cittadina, i giovani fermati martedì sera dalla Digos a Verona durante i disordini causati da gruppi di violenti, accanitisi contro i tifosi del Marocco in festa, dopo che la loro nazionale ha sconfitto la Spagna, avanzando così ai Mondiali in Qatar.

L'intervento è scattato subito dopo la segnalazione che una quindicina di individui, vestiti di nero, stavano cercando di avvicinarsi alla zona dove i tifosi marocchini festeggiavano. Danneggiate quattro auto.

Erano armati di cinte bastoni e catene, e si sono scagliati sui tifosi - o semplici cittadini che festeggiavano - di origine marocchina.

Nelle auto, spiegheranno poi gli investigatori, c'erano anche famiglie, padri e madri con bambini. Una donna è rimasta leggermente ferita dalle schegge di un finestrino infranto.

Negli stessi momenti, la comunità marocchina stava festeggiando in altre città italiane, come Torino e Milano, dove però non vi sono stati incidenti.



Nel capoluogo lombardo un migliaio di tifosi si è riversato in corso Buenos Aires, altre centinaia in Piazza Duomo, nei quartieri Corvetto e Giambellino. Grande entusiasmo, fumogeni, difficoltà al traffico, ma nessuna situazione critica e non risultano denunce.

