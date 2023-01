Altri due agenti sospesi per la morte di Tyre Nichols

Due agenti della polizia di Memphis sono stati sospesi in attesa delle indagini sulla loro condotta durante il fermo e il pestaggio fatale, da parte di cinque loro ex colleghi afroamericani, del 29enne Tyre Nichols, anche lui afroamericano. Lo riferiscono i media Usa.

I cinque poliziotti coinvolti direttamente sono stati licenziati e incriminati.

Intanto continuano, per lo più pacifiche, le proteste in diverse città americane dopo la diffusione dei video shock sul pestaggio fatale del giovane afroamericano. Al momento sono stati segnalati solo tre arresti a New York, dove ieri sera centinaia di persone hanno manifestato a Time Square e Union Square.