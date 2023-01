Biden al Congresso: "Agire subito su armi d'assalto"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota pubblicata dalla Casa Bianca, ha lanciato un appello al Congresso ad "agire rapidamente e portare al mio tavolo l'Assault Weapons Ban", una legge che mette al bando le armi d'assalto e che innalza il limite di età a 21 anni per acquistarle.

Il messaggio fa riferimento alla strage di Monterey Park, periferia di Los Angeles, avvenuta sabato notte, in cui sono morte undici persone e nove sono rimaste ferite, in un attacco avvenuto a una festa per il Capodanno cinese.

Nelle stesse ore in cui Biden ha lanciato il suo appello al Congresso, un'altra strage è avvenuta in California, stavolta a sud di San Francisco: 7 i morti.