Borse caute in attesa della Bce e della Fed. Gas sotto i 60 euro al mwh

L'inflazione galoppante e la stretta di politica monetaria delle banche centrali per contrastarne la corsa restano al centro dell'attenzione dei mercati. La buona performance a sorpresa del Pmi composito dell’Eurozona, tornato sopra i 50 punti a gennaio, ha riacceso i timori di una posizione da “falco” della Bce. In chiusura Milano +0,24% grazie alla corsa dei titoli bancari, e Parigi +0,31%; Londra -0,35%, sotto la parità Francoforte. In lieve calo anche Wall Street mentre si attende la decisione sui tassi della Fed mercoledì 1 febbraio e, il giorno dopo, quella della Bce.

Scivola di oltre il 10% il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, a 58 euro al mwh, stabile il dollaro a 0,919 euro. Spread in calo a 176 punti, rendimento a 3,92%.