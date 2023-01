Borse giù, Pil tedesco e inflazione in Spagna peggiori delle attese

Giornata di lievi ribassi per le borse in Europa, a Milano l'indice principale, il Ftse Mib, scende dello 0,32%, dopo il +2,5% della scorsa settimana e il +11% fin qui da inizio anno.

Nel resto d'Europa Londra -0,15%, Francoforte -0,9% e Parigi 0,8%.

C'è attesa delle decisioni della Fed, la banca centrale americana, mercoledì sera, e della Bce europeo giovedì. Negli Stati Uniti l'inflazione ha decelerato e quindi il rialzo potrebbe limitarsi a 25 punti base. In Europa l'inflazione a dicembre era ancora al 9,2%, quindi è probabile un rialzo di 50 punti base.

Oggi sono arrivati due dati negativi dall'Eurozona. Il Pil tedesco nel quarto trimestre del 2022 è sceso dello 0,2%, dal +0,5% del terzo trimestre. Le attese erano di un Pil invariato, 0%. La variazione annuale è del +1,9%.

Mentre in Spagna a gennaio l'inflazione è risultata in leggera crescita: +5,8%, dal +5,7% precedente, il consensus era che si fermasse al 4,9% (fonte: Teleborsa). Il valore del 5,8%, è molto minore del resto d'Europa perché c'è un sistema di tetto ai prezzi dell'energia che vale solo per Spagna e Portogallo.

Questo clima ha portato il rendimento del Btp Italiano a salire, al 4,18 per cento. Lo spread è in lieve salita a 187 punti base.

Sul fronte energia, il gas si mantiene sui minimi dal novembre 2021. È scambiato a 56,9 euro al megawattora, +2,6% rispetto a venerdì.

A Piazza Affari miglior titolo Tim, sempre per le notizie e gli scenari sulla rete unica. Nel weekend il Messaggero ha ipotizzato un'offerta di Cassa depositi e prestiti entro la fine di febbraio, con una valutazione attorno ai 24 miliardi di euro, cifra più generosa di quella che fino ad ora la Cassa si era detta disposta a sborsare. Vivendi avrebbe tuttavia considerato la valutazione ancora lontana da un prezzo congruo.