Borse in calo in attesa delle banche centrali

Le Borse europee chiudono in rosso una sessione segnata dai realizzi, dopo i guadagni dell'ultima settimana (+2,6% Milano): la cautela è anche conseguenza dell'attesa per le decisioni delle banche centrali sulle rispettive politiche monetarie e per le trimestrali di molte big sia in Europa sia negli Stati Uniti. L'unica positiva è Londra, +0,25%, Milano -0,38% ma si avvia a chiudere uno dei migliori mesi dal 2016. Parigi e Francoforte cedono lo 0,16% mentre a Wall Street il Nasdaq è in calo di oltre l'1%.

Gas in discesa, a 55 euro al mwh, lo spread si allarga a 188 punti base il rendimento decennale sale al 4,18%.

A Piazza Affari in evidenza Tim (+4,6%) tra le voci di una offerta a febbraio da parte di Cdp per la rete su valori superiori a quelli fin qui ipotizzati. Giù Diasorin (-3,2%) su cui Intermonte ha tolto la raccomandazione "acquistare".