Borse in rialzo, Milano la migliore

Le borse europee partono positive, spinte anche dallo sprint di Hong Kong: Milano guadagna quasi un punto percentuale ed è la migliore, seguita da Parigi (+0,51%), Francoforte (+0,35%) e Londra (+0,30%).

I mercati attendono un dato chiave - il Pil americano del quarto trimestre - che dovrebbe incidere sul prossimo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve.

In Asia le borse cinesi sono ancora chiuse per il Capodanno locale, mentre Kong Kong ha guadagnato oltre due punti percentuali e Tokyo termina in leggero calo a -0,12%.

La chiusura di Wall Street invece dimostra una certa delusione per le trimestrali americane.

Sul fronte energetico, ad Amsterdam il gas naturale resta stabile a 56 euro per megawatt/ora, mentre il petrolio registra un leggero rialzo in attesa delle prossime mosse dei produttori dell'Opec.