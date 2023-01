Scontri sull'A1, il gip visiona il video e non convalida l'arresto per un ultrà del Napoli

Durante l'udienza di convalida è stato depositato agli atti un video integrale degli scontri e non solo "alcuni spezzoni", evidenzia il suo legale Emilio Coppola. Dopo averlo analizzato attentamente, il gip di Napoli, Ivana Salvatore, non ha convalidato l'arresto in flagranza differita notificato ad Antonio Marigliano, considerato dalla Digos di Napoli tra i protagonisti degli scontri avvenuti domenica scorsa sull'A1 tra ultras azzurri e della Roma.

Una decisione in linea con quanto accaduto ai due ultras della Roma, Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, arrestati lunedì pomeriggio per gli scontri sulla A1 all’altezza dell'autogrill Badia al Pino. Il gip della Capitale non aveva infatti convalidato l'arresto non riconoscendo - come nel caso di Marigliano - l'urgenza e la necessità per l'arresto in flagranza differita. E aveva disposto l'invio degli atti al pubblico ministero che li trasmetterà ad Arezzo.

L'accusa contestata è quella di possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive. L'uomo, fino ad oggi agli arresti domiciliari, legato al gruppo 'Brigata Carolina' della curva A, è stato anche denunciato per rissa aggravata.