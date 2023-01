Hellas Verona-Lecce 2-0. Scaligeri più affamati, i salentini si fermano dopo 6 risultati utili

Vince con merito il Verona di Marco Zaffaroni. E il successo - il secondo fra le mura amiche dopo quello ottenuto contro la Cremonese - vale doppio perché ottenuto contro una diretta concorrente, peraltro in un gran momento di forma dopo sei risultati utili consecutivi (con tre vittorie di seguito).

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa avanti per 1 a 0. Fino a quel momento meglio il Lecce che ha avuto due buone occasioni - con Blin e Colombo - per passare in vantaggio. Al 34', infatti, Strefezza mette un pallone basso a centro area su cui arriva in corsa Blin; conclusione e pronta respinta di Montipò che probabilmente intuisce le intenzioni del francese. Quattro minuti dopo, azione personale di Colombo che si libera nello stretto e calcia forte in diagonale: l'estremo difensore scaligero blocca in due tempi, non senza affanni.

Gol sbagliati - in questo caso al plurale - gol subito perché il Verona colpisce dopo le due limpide opportunità costruite dagli ospiti. Al 40' cross perfetto di Doig e incornata esemplare di Depaoli, che sorprende la difesa del Lecce, completamente immobile. Palla che sbatte sul palo e finisce in rete: è 1-0. Il gol è l'ultima azione del primo tempo meritevole di finire sul taccuino.