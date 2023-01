Alle 20.45 la supersfida Inter-Napoli e Udinese-Empoli

Al Meazza Inter-Napoli va in scena di fronte ai soli tifosi nerazzurri: il prefetto di Milano ha deciso di vietare l'ingresso allo stadio a tutti i residenti in Campania per motivi di sicurezza.

Il Napoli, primo in classifica a 41 punti, vuole aumentare il divario su Milan e Juventus. Ma l'Inter è a 11 punti di distacco e sogna ancora una rimonta.

Su 152 sfide dirette nella storia delle due squadre l'Inter ha vinto 68 volte, il Napoli 46, mentre sono stati 38 i pareggi. I nerazzurri hanno ottenuto un successo in tutte e quattro le ultime partite casalinghe di Serie A contro i partenopei.