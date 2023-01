California, spari alla festa per il Capodanno lunare: 10 morti. Il killer è in fuga

Sono dieci le vittime della sparatoria avvenuta in un locale a Monterey, in California durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Altre dieci persone sono rimaste ferite. Il killer è in fuga. Ancora nessuna informazione sul movente.

Migliaia di persone si erano radunate nella zona sin dal pomeriggio per un festival di due giorni, considerato uno dei più grandi della regione.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 22:00, ora locale. I feriti sono stati portati in diversi ospedali della zona.