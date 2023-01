Charlie Hebdo pubblica nuove caricature contro il regime iraniano e arrivano minacce di morte

Charlie Hebdo non ferma la sua corsa e continua a pubblicare vignette contro il regime iraniano.

Dopo la serie di caricature pubblicate la scorsa settimana che prendevano in giro la guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, scatenando proteste da Teheran, il settimanale satirico francese pubblica nuovi disegni che prendono di mira i mullah iraniani.

Durissima la reazione del comandante delle Guardie rivoluzionarie Hossein Salami che ha annunciato: “I musulmani prima o poi si vendicheranno dei responsabili di Charlie Hebdo per aver pubblicato vignette che prendono in giro il leader Ali Khamenei”. Poi ha detto minaccioso: “Puoi arrestare i vendicatori ma non puoi resuscitare i morti”.

“Questi individui francesi pensino al destino di Salman Rushdie”, l’autore dei ‘Versetti satanici’, ha aggiunto.

Contro di lui il defunto leader iraniano Ruhollah Khomeini emise nel 1989 una Fatwa per aver insultato il profeta Maometto. Nell’agosto 2022, Rushdie è stato accoltellato e gravemente ferito a New York.

Nel nuovo numero da domani nelle edicole francesi e non solo, Khamenei viene più volte irriso in riferimento alle tragiche esecuzioni dei manifestanti impiccati in Iran.

La copertina, in particolare, pubblica una vignetta a connotazione sessuale, intitolata “Decisamente i mullah non capiscono nulla di donne!”.