Cinquant'anni fa nasceva il Micral-N: primo microcomputer al mondo

Il Micral montava uno dei primi microprocessori realizzati da Intel, l'8008, il primo a 8 bit (in grado di elaborare 8 bit di dati alla volta), originariamente progettato per la società americana CTC (Computer Terminals Corp), che in seguito lo rifiutò per la sua lentezza. Intel allora lo immise sul mercato e ottenne un discreto successo.

Questo progenitore dei computer aveva tutte le caratteristiche dei computer di oggi: lavorava a una frequenza di clock di 500 KHz, eseguendo circa 50mila istruzioni al secondo (gli smartphone attuali possono arrivare a 15 miliardi di operazioni al secondo). Era impostato su bus, aveva una memoria MOS e schede parallele e seriali. I primi sistemi furono prodotti e venduti all'incredibile prezzo (all'epoca) di 8.500 franchi francesi (circa 1300 dollari).