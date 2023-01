"Filmati nudi da adolescenti": gli attori di Romeo e Giulietta fanno causa alla Paramount

I due protagonisti di “Romeo e Giulietta” del 1968 di Franco Zeffirelli hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari per una scena di nudo nel film girata quando erano adolescenti.



Olivia Hussey e Leonard Whiting, all'epoca rispettivamente di 15 e 16 anni e ora di 71 e 72 anni, hanno intentato una causa presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles per presunti abusi sessuali, molestie sessuali e frode.



Stando a quanto riportato, il regista Franco Zeffirelli, morto nel 2019, inizialmente aveva detto ai due che avrebbero indossato indumenti intimi color carne nella scena della camera da letto, ma la mattina delle riprese, Zeffirelli avrebbe detto ai due attori che avrebbero indossato solo trucco sul corpo, pur assicurando loro che la telecamera sarebbe stata posizionata in modo da non mostrare nudità.



Secondo quanto riferito nella causa, Zeffirelli avrebbe detto agli attori che altrimenti il film sarebbe stato un fiasco e le loro carriere ne avrebbero risentito. Stando a quanto emerge nella causa i due avrebbero sofferto di danni emotivi e ansia e hanno chiesto un risarcimento di oltre 500 milioni di dollari.