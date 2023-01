Geo Barents: concluse le operazioni per lo sbarco delle persone a bordo

Sono terminate nel porto di Taranto le operazioni di sbarco dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 85 migranti, tra cui nove minori non accompagnati. Quattro persone sono state portate in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione, infatti non è intervenuto il 118.

La cronaca dei soccorsi

I componenti della Geo Barent hanno raccontato quelle ore e il salvataggio. "E' stata una missione abbastanza intensa. Il primo soccorso è stato un naufragio: il barchino era in mare da tre giorni e stava imbarcando acqua. Le persone hanno usato i vestiti per tappare i buchi. Molti sono caduti in acqua durante la traversata. La missione è avvenuta di notte. Durante il salvataggio il barchino si è rovesciato e abbiamo avuto 41persone in acqua per svariati minuti, Sono stati momenti molto concitati tra la vita e la morte. I naufraghi ci hanno confermato che non mancava nessuno all'appello". A raccontare Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi di Medici Senza Frontiere. La seconda operazione - aggiunge - "non è stato un soccorso, è stato un trasbordo da un mercantile che faceva rotta dalla Grecia alla Libia che ha soccorso un barchino in vetroresina con 44 persone a bordo, come il Diritto del mare prescrive, perché non sono solo le Ong a fare i soccorsi nel Mediterraneo centrale, e poi il centro di coordinamento italiano ha coordinato il trasbordo".