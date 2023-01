Germania, attacco al coltello su un treno: 2 morti e 5 feriti

Il primo bilancio conta due morti e cinque feriti, l'aggressore è stato arrestato. Secondo il quotidiano tedesco Bild, si tratterebbe di un rifugiato palestinese proveniente da Gaza - e non di un siriano come scritto in un primo momento. L'agenzia tedesca DPA dice che l'uomo avrebbe problemi mentali.

Per il resto le informazioni sono ancora frammentarie. Quello che al momento si sa è che poco prima delle 15 c'è stata una aggressione all'arma bianca su un treno regionale in viaggio fra Amburgo e Kiel, nei pressi della cittadina di Brokstedt, nella regione settentrionale dello Schleswig-Holstein, a circa 60 chilometri a nord di Amburgo

Uno dei passeggeri, un uomo tra i 20 e i 30 anni, ha iniziato a colpire con un coltello gli altri viaggiatori, per motivi ancora da verificare. La polizia federale ha arrestato una persona: potrebbe essere l'aggressore. Secondo i media tedeschi, l'uomo ha aggredito i viaggiatori poco prima che il treno arrivasse alla fermata di Brockstedt. La polizia ha circondato la stazione, che è stata successivamente chiusa. Come annunciato da Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, ci sono cancellazioni di treni a lunga percorrenza tra Amburgo e Kiel e Neumünster. Anche la ministra dell'Interno dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, ha confermato la dinamica dell'attacco e il bilancio provvisorio delle vittime.