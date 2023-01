Il marito di Nancy Pelosi aggredito in casa con un martello. Il video choc

In uno dei video, in particolare, si vedono Paul Pelosi e il suo aggressore nel corridoio: questi impugna un martello, che gli agenti chiedono di posare. DePape, si rifiuta e lo punta contro Pelosi, poi lo colpisce in testa violentemente, anche se l'impatto non è visibile nelle immagini. A quel punto, la polizia accorre in aiuto dell'aggredito, cercando di allontanare DePape dalla sua vittima, a terra, che sembra priva di sensi.

Dopo l'assalto, Pelosi è stato ricoverato una settimana in ospedale per trauma cranico e altre ferite. David DePape, canadese di 42 anni, ex attivista nudista e seguace delle teorie del complotto sui social, è perseguito anche per tentato omicidio. Ha negato tutte le accuse mossegli, ma in caso di processo, rischia una condanna all'ergastolo. Il suo obiettivo era prendere in ostaggio Nancy Pelosi e interrogarla ma la dirigente dem era a Washington. La donna non era l'unico obiettivo della sua lista, che comprendeva altri esponenti democratici.