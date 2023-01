La Geo Barents attracca nel porto di La Spezia con 237 migranti a bordo

Nave Geo Barents, l'imbarcazione della Ong Medici senza frontiere che sta portando alla Spezia 237 migranti di cui 73 minori non accompagnati, ha attraccato alla banchina di Calata Artom, nel porto della Spezia.

La nave è entrata in porto accompagnata dalle pilotine e dai natanti di Capitaneria e Guardia di Finanza.

Le manovre d'attracco della Geo Barents sono state seguite in silenzio, fatti salvi i rumori del porto che è e resterà operativo. Poi, nel momento in cui la grande nave bianca e blu ha accostato, tutto si è messo in movimento. Gli uomini della Sanità marittima sono saliti a bordo per le operazioni di controllo sanitario di migranti e equipaggio.

Sui moli dello scalo spezzino sono stati predisposti alcuni tendoni termoriscaldati per l'accoglienza e le operazioni di sbarco. A terra è pronta la task force della Asl 5 che ha messo a disposizione medici dell'emergenza-urgenza, infermieri, un ginecologo e un pediatra, per visitare le persone in arrivo. Tra loro tanti bambini e anche alcuni neonati.

Una parte dei profughi è stata destinata a Genova, gli altri saranno accompagnati in pullman nei vari centri di destinazione. Nella provincia della Spezia resteranno una ventina di minori, ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini.