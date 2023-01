Lisbona, 4 milioni di euro per l'altare di Papa Francesco: scoppia la polemica

Il 6 agosto Lisbona ospiterà la 38esima Giornata Mondiale della Gioventù, ma a fare discutere è il costo del palco-altare che sarà eretto alla periferia della città per ricevere Papa Francesco: quattro milioni e duecentomila euro.

Il sindaco Carlos Moedas ha giustificato l'alto costo dell'altare affermando che si tratta di un'infrastruttura senza precedenti, una sorta di “edificio”. Insomma un investimento in un'area della città che, grazie all'evento mondiale, sta per essere riqualificata e valorizzata.

L'obiettivo - ha spiegato Moedas - è che questa struttura venga utilizzata in futuro per altri eventi. Il sindaco ha anche rivelato che i prezzi iniziali erano di circa 18 milioni di euro, ma che dopo una lunga trattativa e dopo aver consultato sette società, si è riusciti a ridurlo di tre volte. Ai quattro milioni di euro vanno infatti aggiunti l'Iva e i lavori di scavo delle fondamenta, che portano la cifra a circa sei milioni in totale.

Anche il presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, che si è speso molto per avere la GMG in Portogallo, dopo essersi consultato con Moedas, ha confermato che lo spazio riqualificato ospiterà zone verdi e strutture permanenti al servizio dei cittadini della capitale.

Dichiarazioni che non sono bastate a silenziare la polemica. A far discutere non è solo il prezzo, ma anche l'attribuzione dell'appalto attraverso trattativa privata - e non per concorso pubblico - al colosso dell'edilizia nazionale, la ditta Mota-Engil, che ha cinque mesi per realizzare il progetto.

Proprio per questo, la stessa legge di bilancio 2023 prevedeva eccezionalmente la trattativa privata anche per appalti così costosi. Qualcuno ha anche ricordato che l'altare di Benedetto XVI, che visitò Lisbona nel 2010, costò 300 mila euro.