Martina Navratilova ha di nuovo il cancro: "Combatterò con tutte le forze"

Martina Navratilova, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, ha annunciato che le sono state diagnosticate due forme di cancro, alla gola e al seno.

Navratilova, che ha 66 anni, ha raccontato che la diagnosi è arrivata dopo che, lo scorso novembre, si è accorta di aver un linfonodo ingrossato al collo.

"Questo doppio colpo è grave ma ancora risolvibile", ha aggiunto, parlando al quotidiano britannico The Times . "Spero in un esito favorevole. Sarà spiacevole per un po', ma combatterò con tutte le mie forze".

Tutto ciò a distanza di 13 anni da quando le venne diagnosticato, nel 2010, un tumore al seno che la campionessa riuscì a sconfiggere dopo 3 anni di radioterapia.