«Nuove torture in arrivo». L'annuncio anche via social: "Mercoledì" avrà una seconda stagione

È ufficiale: si farà la seconda stagione di “Mercoledì”.

“More torture is coming. Lucky you” ossia “Nuove torture in arrivo. Siete fortunati”, recita il nuovo slogan lanciato su Twitter.

I fan attendevano con ansia la conferma e Netflix ha sciolto ogni dubbio: in una intervista concessa al sito Tudum.com i creatori e produttori della fortunatissima serie hanno dichiarato di essere entusiasti di riprendere il “tortuoso viaggio di Mercoledì. Non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì – hanno chiosato con humour - non abbia svuotato prima la piscina".