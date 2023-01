Finale di Coppa Italia di pallavolo femminile tra Conegliano-Milano. La diretta streaming

Le Pantere di Imoco-Conegliano hanno staccato il biglietto per la settimana finale consecutiva, partono da grandi favorite e sono a caccia della quarta Coppa Italia consecutiva, la quinta in carriere. Si tratterebbe anche di un record per la formazione di Daniele Santarelli, risultato mai raggiunto da nessun club nelle 75 edizioni del trofeo.

Per Volley-Milano si tratta, invece, della prima finale di Coppa Italia, per le ragazze si tratterebbe di una grande vittoria e poter inserire per la prima volta il proprio nome dell’albo d’oro della competizione-

Una sfida che ha il sapore di anche di una una rivincita delle finali scudetto della scorsa stagione, in cui prevalse la squadra veneta, quella di oggi nella Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Nelle semifinali della Final Four, l'Imoco Conegliano ha battuto l'Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-23), mentre nel secondo confronto il Vero Volley Milano ha prevalso nettamente su Bergamo, imponendosi per 3-0 (25-17, 25-21, 25-15).