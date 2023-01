Preoccupano le condizioni di Jack Nicholson che da un anno non esce più di casa

Crescono le preoccupazioni per Jack Nicholson, il celeberrimo attore americano, 85 anni, i cui amici più intimi hanno confessato a RadarOnline di temere per la sua salute mentale dopo che, per oltre un anno, il protagonista di Shining è sparito dalla scena pubblica. Diverse fonti hanno raccontato al sito web americano che il tre volte vincitore del premio Oscar "non esce più di casa, sta vivendo come un recluso" e che la sua "mente è come sparita", giungendo alla conclusione che il suo potrebbe essere un caso di demenza senile.

(Ansa) Jack Nicholson

Padre di cinque figli, Nicholson è stato visto l'ultima volta allo Staples Center per una partita dei Los Angeles Lakers in compagnia del suo figlio di 30 anni Ray, nell'ottobre del 2021. Ray "è il suo protetto, è molto orgoglioso di suo figlio, ma orami si tiene in contatto solo con lui e alcuni altri parenti, ma non socializza più con nessuno", hanno aggiunto alcuni suoi amici. Nicholson, che ha fatto il suo debutto cinematografico nel B-movie del 1958 The Cry Baby Killer, è apparso per l'ultima volta sullo schermo in un ruolo secondario al fianco di Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson in How Do You Know nel 2010. Nel 2013, sempre RadarOnline ha riferito che Nicholson si era ormai allontanato dalla recitazione perché aveva problemi di memoria e non ricordava più le battute. L'attore, sempre secondo i suoi intimi, trascorre la maggior parte del suo tempo nella sua lussuosa villa di Mulholland Drive sulla collina di Beverly Hills, che lui chiama “il suo castello”. Ha acquistato la sontuosa proprietà dal suo amico, il defunto Marlon Brando, per 5 milioni di dollari nel 2005 e il timore dei suoi amici è che la sua natura solitaria stia diventando sempre più simile a quella di Brando. "Brando è morto da recluso dopo aver condotto una vita straordinariamente movimentata, e gli amici di Jack stanno facendo i paragoni", ha raccontato una fonte. "I suoi figli sono in costante contatto, ma sono la sua unica connessione con il mondo". “È davvero triste vedere un attore così talentuoso, come Jack, uscire in questo modo”, ha detto un altro dei suoi amici.

