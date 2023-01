Prezzi del gasolio alle stelle, in autostrada sfiorano i 2,5 euro al litro

Sull'autostrada del Sole Milano-Napoli il gasolio arriva a 2,479 euro al litro, la benzina 2,392, prezzi pressoché analoghi sulla Serenissima Torino-Trieste. Sulle isole non va meglio: 2,349 a Vulcano, 2,229 a La Maddalena, 2,104 a Ischia per il diesel, sopra i 2 euro anche la benzina, meno cara mediamente di 10-15 centesimi al litro. È quanto emerge dal monitoraggio del Codacons sui prezzi comunicati dai gestori. Non ritenendo questi rialzi giustificati dall'andamento delle quotazioni petrolifere, l'associazione dei consumatori ha presentato un esposto a 104 Procure di tutta Italia e alla Guardia di Finanza.

Dal primo gennaio non è più in vigore lo sconto sulle accise, che era stato varato a marzo dal governo Draghi, ridotto da 30 a 18 centesimi al litro a dicembre dal governo Meloni, e infine abolito.