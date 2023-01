Sanremo, il pronostico di Fiorello: 'Vincerà Giorgia, ma potrebbero farcela anche Ultimo o Mengoni"

Parola di Rosario Fiorello , che in un'intervista al 'Messaggero', parla con sincerità del successo del suo nuovo show, dell'amico di sempre che lo vorrebbe di nuovo all'Ariston, dei Ferragnez e anche di Zelensky al festival, su cui non ha dubbi: "Io sto con Amadeus".

Quanto all'amico Amadeus, secondo Fiorello punta a entrare nella storia: "Gli ho dato un consiglio: Ama, devi fare anche il sesto, forse anche il settimo, perché di sicuro te lo chiederanno. Quello di quest'anno andrà benissimo : lo so che adesso leggendo questa intervista lui si gratterà da tutte le parti, ma è così. E, da quello che so, ha ancora carte da giocare".

Tra le quattro co-conduttrici, Francesca Fagnani è quella che lo incuriosice di più: "È in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival".

E sulla prossima edizione della manifestazione canora dice la sua un po' su tutto. Chiara Ferragni al Festival -secondo Fiore- porterà "un monologo sul tema della lotta alle violenze contro le donne, non penso che ballerà o canterà. Lei e Fedez si spendono molto in beneficenza, anche se poi in Italia come ti muovi sbagli: se la fai, non lo devi dire; se la fai e non lo dici, sbagli perché non dai l'esempio...".

Amadeus, dal canto suo, non abbandona l'idea di riaverlo al Festival: "Da Sanremo mi ha appena mandato un selfie con Gianni Morandi: Ciuri, aspettiamo proprio te!". Ma Fiorello insiste che quest'anno all'Ariston non andrà: "Non se ne parla, ho il mio show. Se si va lì bisogna dare il massimo e io non ho tempo né la forza di preparare niente". Alla domanda su un possibile collegamento, aggiunge: "Qualcosa faremo. Intanto per Viva Rai2! ci sarà il nostro Gabriele Vagnato".

Alla fine, oltre a Sanremo, c'è spazio anche per un commento, da siciliano, sull'arresto di Messina Denaro: "Il clima è cambiato, la gente scende in piazza senza timori e applaude i carabinieri", dice lo showman che per via del padre finanziere da piccolo in Sicilia era per tutti: "il figlio dello sbirru".