"Sii sempre più veloce dei ragazzi", il sogno realizzato di Mikaela Shiffrin

Quando Mikaela Shiffrin era una bambina i suoi genitori le avevano regalato un poster autografato dalla tre volte campionessa olimpionica statunitense Heidi Voelker. Sotto alla firma una scritta: “A.B.F.T.T.B.": Always Be Faster Then The Boys. L’augurio di correre sempre più veloce dei ragazzi.

Quelle sei lettere Mikaela le ha avute per anni stampate sul suo casco e sugli sci, la sua firma, il suo motto.

Oggi Mikaeale Shiffrin, dal Colorado, è una nuova stella sulla bandiera degli Stati Uniti e nel firmamento dei grandi campioni della storia dello sci. Con la sua 86esima vittoria eguaglia il record di gare vinte in Coppa del mondo detenuto lo svedese Ingemar Stenmark. Lui a 33 anni, nel febbraio 1989, diventava lo sciatore con più gare vinte. Shiffrin di anni ne ha solo 27 e può vincere ancora tanto. Lo ha dimostrato anche oggi proprio a Spindleruv Mlyn dove ha vinto il suo 53esimo slalom.

Il suo periodo di massimo splendore fino ad ora è stato nella stagione 2018/19, con 17 successi in una stagione, prima di allora i successi più grandi erano stati quelli dello svizzero Vreni Schneider con 14, e quelli degli austriaci Hermann Maier e Marcel Hirscher così come Stenmark con 13.

Per quanto concerne le conquiste delle Coppe del mono generali, Stenmark ne ha vinte tre (1976, 1977 e 1978), Shiffrin quattro (2017, 2018, 2019 e 2022). Stenmark ha vinto otto coppe di slalom, otto di slalom gigante, Shiffrin rispettivamente sei e una, oltre ad una in Super G. Gli ori olimpici vedono Stenmark e Shiffrin in perfetta parità. Ai Mondiali, Shiffrin ha conquistato sei titoli iridati (di cui 4 in slalom) e undici podi complessivi, Stenmark si è imposto cinque volte (di cui 3 in slalom) e sette podi totali.

Le gare di Spindleruv Mlyn di questo weekend sono le ultime per la Coppa al femminile prima dei Campionati mondiali che si svolgeranno a Me'ribel/Courchevel in Francia dal 6 al 19 febbraio.

Un carattere d'oro

Un'atleta limpida, fortissima, di una simpatia naturale. Una ragazza dedita alla famiglia, dispensatrice di messaggi positivi sui social come quello per la normalizzazione del periodo mestruale (l'hashtag #normalizeperiods è uno dei suoi mantra). Innamorata del suo papà Jeff, perso due anni fa per un incidente domestico, lui le aveva insegnato a sciare, con suo fratello Taylor, anche lui sciatore. Coppia felice e ambita dagli sponsor, lei e il suo fidanzato, il campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde, vincitore della Coppa del mondo 2020. Legatissima alla sua mamma Eileen, sempre lì a guardarla a bordo pista, in giro per le montagne del mondo, e alla sua nonna recentemente scomparsa.