Scontri tra tifosi, Piantedosi: "Ci sono elementi per attribuire una serie di Daspo"

Il ministero dell'Interno sta valutando la possibilità di impedire temporaneamente ai tifosi dell'AS Roma e del Napoli di recarsi alle partite in trasferta delle rispettive squadre dopo che alcuni gruppi di sostenitori delle due squadre sono stati coinvolti in scontri domenica in un'area di servizio sull'autostrada A1.

“Ho letto auspici da più parti di fare azioni chirurgiche verso chi si ritiene sia responsabile di certi fatti. Io sto valutando, ancora non ho adottato provvedimenti, ci sarà una valutazione nelle prossime ore dopo il comitato di analisi. Sarebbe singolare che al coro di indignazione non venissero prese delle decisioni”, ha detto il ministro degli Interni al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato quest'oggi dal Prefetto di Firenze parlando dei provvedimenti sulle tifoserie italiane dopo gli scontri di domenica scorsa alla stazione di servizio di Badia al Pino.

"Sono in corso atteggiamenti di attribuzione delle responsabilità, credo ci siano elementi per una serie di Daspo - ha aggiunto Piantedosi - che starebbe anche valutando "ulteriori misure" che potrebbero includere un divieto di trasferta. "Noi ci muoveremo nelle direzioni della tutela generale dell'ordine pubblico e nell'individuazione delle responsabilità, per il resto deciderò in maniera serena dopo aver valutato le considerazioni dal comitato di analisi".

"Si stanno esaminando provvedimenti provvisori mentre si individuano i responsabili (degli scontri) dei due gruppi di tifosi", ha detto all'ANSA il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "L'obiettivo è poi quello di rivedere il provvedimento e colpire solo chi è responsabile, non certo chi vuole seguire serenamente la propria squadra in trasferta".

Centinaia di tifosi, molti armati di mazze, sono rimasti coinvolti negli scontri alla stazione di servizio di Badia al Pino, vicino ad Arezzo, dove gli scontri violenti si sono poi riversati sull'autostrada, bloccando il traffico in direzione nord per circa 50 minuti. I tifosi romanisti si stavano recando alla sfida di Serie A contro il Milan, mentre il Napoli affrontava quel giorno la Sampdoria a Genova.