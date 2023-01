Il terremoto del Belìce, ricordo e celebrazioni in tutta la Sicilia

I luoghi dell’epicentro e dei dintorni vennero totalmente distrutti. Montevago, Poggioreale, Salaparuta e Gibellina furono rase al suolo dalla potenza del sisma, mentre in altre località si riscontrò che circa l’80% degli edifici era stato distrutto o reso inagibile. I morti furono circa trecento, circa cinquecento i feriti (anche se i numeri nelle cronache dell'epoca non sempre corrispondono), molte decine di migliaia gli sfollati.

Il processo lento della ricostruzione

L'evento catalizzò l'attenzione dei media, ma la ricostruzione, durata decenni, è ancora oggi un cruccio per i siciliani sopravvissuti alla tragedia e per le generazioni successive, costrette a vivere infanzia e giovinezza nelle baracche.

"Sono trascorsi cinquantacinque anni, ma il ricordo di quel tragico evento è ancora presente nella memoria dei siciliani che vissero quella drammatica esperienza ed è rimasta anche nel cuore delle generazioni successive, perché il processo di ricostruzione fu segnato da un'insopportabile lentezza, tanto da durare molti decenni. Molti nacquero e trascorsero la loro giovinezza tra le baracche che per molto tempo furono dimora stabile per migliaia e migliaia di famiglie. Ogni anno, comuni e associazioni, meritevolmente, rievocano quell'avvenimento e le storie che lo accompagnarono". Lo scrive in una nota, Girolamo Crivello, segretario Regionale Sicilia del sindacato Confael, la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori.

"La ricostruzione fu un processo lento - ricorda ancora il sindacalista - segnata da continue proteste, scioperi, manifestazioni, anche per la scelta del governo nazionale di centralizzare la spesa attraverso i ministeri con continue disfunzioni e ritardi burocratici. Soltanto quando poteri, funzioni e risorse furono decentrati ai Comuni, vi fu una qualche accelerazione. I Comuni, infatti, e gli enti locali come allora le Province, in quell'occasione seppero far meglio del governo centrale. Sarebbe da fare tesoro di quel decentramento e accelerazione che furono un modello di ricostruzione", conclude Crivello.