Un capo dell'Isis e altri 10 terroristi sono stati uccisi in un raid degli Usa in Somalia

Un capo dell'Isis ucciso insieme a dieci terroristi è il bilancio di un'operazione militare condotta in Somalia dalle forze per le operazioni speciali statunitensi. Lo riferisce un alto funzionario americano. Si tratta, secondo quanto riferito da funzionari dell'amministrazione americana in un briefing telefonico con un ristretto gruppo di giornalisti, di Bilal al-Sudani. "Lui e altri 10 combattenti dell'Isis sono stati uccisi durante uno scontro a fuoco nel nord della Somalia durante un blitz delle forze americane per catturarlo". Il funzionario ha precisato che "non ci sono state vittime civili".

Il presidente Joe Biden era al corrente della missione che è stata effettuata dopo mesi di pianificazione. Ha dato l'approvazione definitiva per portare a termine l'operazione. A finanziare le operazioni dell'Isis in Africa è il ramo terroristico Isis-K che opera in Afghanistan, hanno detto i funzionari.

"La protezione dei civili rimane una parte vitale delle operazioni del comando per promuovere una maggiore sicurezza per tutti gli africani", ha dichiarato il comando degli Stati Uniti in Africa. Un soldato americano coinvolto nell'operazione operazione è stato morso da un cane militare, ma non è stato gravemente ferito, secondo un funzionario dell'amministrazione. i funzionari hanno fornito scarsi dettagli su come è stata condotta l'operazione o sulle circostanze dell'uccisione di al-Sudani. Sembra chiaro che le forze statunitensi avevano intenzione di catturare al-Sudani, ma ciò non si è rivelato "fattibile".

L'operazione nel nord della Somalia arriva pochi giorni dopo che l'Africa Command ha dichiarato di aver condotto un attacco collettivo di autodifesa a nord-est di Mogadiscio, la capitale, vicino a Galcad. In quell'incidente, le forze dell'esercito nazionale della Somalia sono state impegnate in pesanti combattimenti a seguito di un attacco esteso e intenso da parte di oltre 100 combattenti di al-Shabab. Gli Stati Uniti hanno stimato che circa 30 combattenti di al-Shabab furono uccisi in quell'operazione. L'offensiva delle forze somale contro al -Shabab è stata descritta come la più significativa del decennio.